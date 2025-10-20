Вэнс: Решение о поставках Tomahawk Киеву пока не принято

Американский президент Дональд Трамп исходит из того, что США должны в первую очередь обеспечить оружием свои войска, решение о возможности поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву пока не принято.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом журналистам своего пресс-пула заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.

"США пытаются в первую очередь обеспечить безопасность Америки, - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие, по мнению вашингтонской администрации, есть причины не передавать Tomahawk Украине. - И, очевидно, это означает, что нам нужно иметь запас важнейших систем вооружений для наших собственных вооруженных сил, для наших войск. Именно этому уделяет первостепенное внимание президент США".

Говоря о Трампе, Вэнс подчеркнул: "Если он посчитает, что в интересах Америки продать дополнительное оружие Европе, он это сделает. Но он еще не принял такого решения относительно ракет Tomahawk".