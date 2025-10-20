Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Вэнс: Решение о поставках Tomahawk Киеву пока не принято

    Другие страны
    20 октября, 2025
    • 04:17
    Вэнс: Решение о поставках Tomahawk Киеву пока не принято

    Американский президент Дональд Трамп исходит из того, что США должны в первую очередь обеспечить оружием свои войска, решение о возможности поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву пока не принято.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом журналистам своего пресс-пула заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.

    "США пытаются в первую очередь обеспечить безопасность Америки, - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие, по мнению вашингтонской администрации, есть причины не передавать Tomahawk Украине. - И, очевидно, это означает, что нам нужно иметь запас важнейших систем вооружений для наших собственных вооруженных сил, для наших войск. Именно этому уделяет первостепенное внимание президент США".

    Говоря о Трампе, Вэнс подчеркнул: "Если он посчитает, что в интересах Америки продать дополнительное оружие Европе, он это сделает. Но он еще не принял такого решения относительно ракет Tomahawk".

