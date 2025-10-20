İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Vens: "Tomahawk" raketlərinin Kiyevə tədarükü ilə bağlı hələ qərar qəbul edilməyib

    Digər ölkələr
    • 20 oktyabr, 2025
    • 04:43
    Vens: Tomahawk raketlərinin Kiyevə tədarükü ilə bağlı hələ qərar qəbul edilməyib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp hesab edir ki, ölkə, ilk növbədə, öz ordusunu silahlarla təmin etməlidir və hazırda Kiyevə "Tomahawk" qanadlı raketlərinin verilməsi ilə bağlı qərar qəbul olunmayıb.

    "Report"un "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens bildirib.

    "ABŞ, ilk növbədə, Amerikanın təhlükəsizliyini təmin etməyə çalışır", - deyə o, "Tomahawk" raketlərinin Ukraynaya verilməməsinin səbəbləri ilə bağlı sualı cavablandırarkən qeyd edib. "Aydın məsələdir ki, bu bizim silahlı qüvvələrimiz üçün ən vacib silah sistemlərinin ehtiyatda saxlanılmasını tələb edir. ABŞ Prezidentinin əsas diqqəti məhz buna yönəlib", - Vens bildirib.

    Tramp barədə danışan Vens: "Əgər o, Avropaya əlavə silah satmağın Amerikanın maraqlarına uyğun olduğunu hesab etsə, bunu edəcək. Lakin "Tomahawk" raketləri ilə bağlı hələlik belə bir qərar qəbul etməyib", - deyib.

    "Tomahawk" Ukrayna ABŞ
    Вэнс: Решение о поставках Tomahawk Киеву пока не принято

    Son xəbərlər

    05:39

    Tramp Rusiya və Ukraynaya yenidən indiki cəbhə xəttində dayanmağı təklif edib

    Digər ölkələr
    05:12

    KİV: FIFA DÇ-2026-dan əvvəl ofsayd qaydasını dəyişə bilər

    Futbol
    04:43

    Vens: "Tomahawk" raketlərinin Kiyevə tədarükü ilə bağlı hələ qərar qəbul edilməyib

    Digər ölkələr
    04:11

    SCMP: Honkonqda yük təyyarəsi uçuş-enmə zolağından çıxıb

    Digər ölkələr
    03:42

    CNN: Trampın tətbiq etdiyi rüsumlara görə ABŞ-də qəhvə qiymətləri 20%-dən çox artıb

    Digər ölkələr
    03:14

    Baş nazirin müavini: Ukrayna Aİ-yə üzvlük məsələsində irəliləyişə ümid edir

    Digər ölkələr
    02:44

    Luvrdakı soyğunla bağlı iki əsas versiya açıqlanıb

    Digər ölkələr
    02:13

    Ersin Tatar ŞKTR-də prezident seçkilərində qalib gələn rəqibini təbrik edib

    Digər ölkələr
    01:46

    Tramp Savayanı özünün İraq üzrə xüsusi nümayəndəsi təyin edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti