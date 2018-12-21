Венесуэла и Колумбия взаимно высылают сотрудников посольств

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Правительство Венесуэлы объявило в четверг о высылке одного из сотрудников посольства Колумбии в стране в ответ на аналогичные действия со стороны Боготы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр иностранных дел Хорхе Арреаса.

Речь идет о высылке сотрудника консульского отдела посольства Колумбии. "Перед лицом незаконного похищения и высылки со стороны колумбийских властей венесуэльского гражданина Карлоса Пино, сотрудника нашего посольства в Боготе, мы объявляем о высылке Хуана Карлоса Переса Вильямисара, колумбийского консульского сотрудника без аккредитации", – написал Арреаса в своем микроблоге в Twitter.

В сообщении МИД страны уточняется, что Вильямисару даны 48 часов на сборы и выезд из Венесуэлы.

Отношения между двумя соседними странами становятся все более напряженными на фоне обвинений Каракаса в адрес Боготы в причастности к планам свержения и убийства президента Николаса Мадуро.

МИД Венесуэлы не уточняет должность высылаемого сотрудника посольства. В то же время на странице колумбийского консульства в Каракасе Вильямисар назван генеральным консулом Колумбии.