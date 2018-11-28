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    Венесуэла сбила четыре самолета наркоторговцев из Колумбии

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил во вторник, что в течение последних 15 дней были сбиты сразу четыре самолета наркоторговцев из Колумбии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

    "В течение этих 15 дней были сбиты четыре самолета колумбийского наркотрафика, которые намеревались бороздить венесуэльское небо, но встретились с боливарианскими ВВС", — заявил Мадуро.

    По словам Мадуро, эти действия ВВС Венесуэлы свидетельствуют о работе, ведущейся национальным правительством по борьбе с незаконными силами на территории Венесуэлы.

    Ранее в Каракасе семь человек погибли во время спецоперации.

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