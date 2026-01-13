Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Великобритания вызвала посла Ирана на фоне массовых протестов

    Другие страны
    • 13 января, 2026
    • 18:49
    Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер вызвала посла Ирана в Лондоне в связи с подавлением протестов в Иране.

    Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

    По словам Купер, решение принято на фоне поступающих сообщений о применении насилия в отношении протестующих. Она отметила, что по ее поручению министр по делам Ближнего Востока вызвал иранского посла, чтобы "подчеркнуть всю серьезность ситуации и потребовать от Ирана разъяснений по поводу ужасающих сообщений", которые получает британская сторона.

    Выступая в Палате общин, Купер подчеркнула, что Лондон самым решительным образом осуждает жестокие убийства протестующих.

    Накануне Иветт Купер провела телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи, в ходе которого выразила полное неприятие действий Тегерана со стороны Великобритании.

