Великобритания вызвала посла Ирана на фоне массовых протестов

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер вызвала посла Ирана в Лондоне в связи с подавлением протестов в Иране.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

По словам Купер, решение принято на фоне поступающих сообщений о применении насилия в отношении протестующих. Она отметила, что по ее поручению министр по делам Ближнего Востока вызвал иранского посла, чтобы "подчеркнуть всю серьезность ситуации и потребовать от Ирана разъяснений по поводу ужасающих сообщений", которые получает британская сторона.

Выступая в Палате общин, Купер подчеркнула, что Лондон самым решительным образом осуждает жестокие убийства протестующих.

Накануне Иветт Купер провела телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи, в ходе которого выразила полное неприятие действий Тегерана со стороны Великобритании.