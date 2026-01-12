Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Глава МИД Ирана обсудил с британским коллегой нападение на посольство в Лондоне

    Другие страны
    • 12 января, 2026
    • 22:29
    Сегодня вечером министр иностранных дел Ирана провел телефонный разговор с главой МИД Великобритании Иветт Купер.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

    Согласно публикации, стороны обсудили нападение одного из протестующих на посольство Ирана в Лондоне.

    "В беседе я ясно дал понять, что Великобритания согласно международным правовым обязательствам обязана обеспечивать безопасность и защиту иранского консульства и посольства в Лондоне. Если Британия не может выполнить свой долг по защите дипломатических миссий, Иран будет вынужден рассмотреть вопрос об эвакуации нашего персонала", - отметил Арагчи.

    По его словам, он призвал руководство Соединенного Королевства избегать вмешательства во внутренние дела Ирана и принять меры против поддерживаемых Израилем СМИ, которые являются оплотом терроризма.

    "У Ofcom (британский регулятор СМИ и почты - ред.) есть четкие правила и положения о подстрекательстве к насилию и прославлении терроризма. Правительство Великобритании должно принять меры, чтобы обеспечить соблюдение своих собственных внутренних законов", - подытожил он.

    Отметим, что 10 января в Лондоне один из демонстрантов взобрался на балкон здания посольства Ирана и сменил нынешний флаг Исламской Республики на дореволюционный.

    Лента новостей