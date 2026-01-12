Глава МИД Ирана обсудил с британским коллегой нападение на посольство в Лондоне

Сегодня вечером министр иностранных дел Ирана провел телефонный разговор с главой МИД Великобритании Иветт Купер.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

Согласно публикации, стороны обсудили нападение одного из протестующих на посольство Ирана в Лондоне.

"В беседе я ясно дал понять, что Великобритания согласно международным правовым обязательствам обязана обеспечивать безопасность и защиту иранского консульства и посольства в Лондоне. Если Британия не может выполнить свой долг по защите дипломатических миссий, Иран будет вынужден рассмотреть вопрос об эвакуации нашего персонала", - отметил Арагчи.

По его словам, он призвал руководство Соединенного Королевства избегать вмешательства во внутренние дела Ирана и принять меры против поддерживаемых Израилем СМИ, которые являются оплотом терроризма.

"У Ofcom (британский регулятор СМИ и почты - ред.) есть четкие правила и положения о подстрекательстве к насилию и прославлении терроризма. Правительство Великобритании должно принять меры, чтобы обеспечить соблюдение своих собственных внутренних законов", - подытожил он.

Отметим, что 10 января в Лондоне один из демонстрантов взобрался на балкон здания посольства Ирана и сменил нынешний флаг Исламской Республики на дореволюционный.