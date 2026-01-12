İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    İranın XİN rəhbəri britaniyalı həmkarı ilə London­dakı səfirliyə hücumu müzakirə edib

    Digər ölkələr
    • 12 yanvar, 2026
    • 22:42
    İranın XİN rəhbəri britaniyalı həmkarı ilə London­dakı səfirliyə hücumu müzakirə edib

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Böyük Britaniyadan olan həmkarı İvet Kuperlə telefon danışığı aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, Əraqçi bu barədə "X"də yazıb.

    Paylaşımda qeyd olunur ki, tərəflər Londonda İran səfirliyinə etirazçılardan birinin hücumunu müzakirə ediblər.

    "Danışıq zamanı açıq şəkildə vurğuladım ki, Böyük Britaniya beynəlxalq hüquqi öhdəliklərinə əsasən Londondakı İran konsulluğu və səfirliyinin təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Əgər Britaniya diplomatik missiyaların müdafiəsi üzrə öz borcunu yerinə yetirə bilməsə, İran əməkdaşlarımızın təxliyəsi məsələsini nəzərdən keçirməyə məcbur olacaq", - Əraqçi qeyd edib.

    İran XİN rəhbəri, həmçinin Böyük Britaniya rəhbərliyini ölkənin daxili işlərinə qarışmamaq və İsrail tərəfindən dəstəklənən, terrorizmin dayağı olan media qurumlarına qarşı tədbirlər görməyə çağırıb.

    "Ofcom"un (Böyük Britaniyanın media və poçt tənzimləyicisi – red.) zorakılığa təhrik və terrorizmin tərənnümü ilə bağlı aydın qaydaları və müddəaları var. Böyük Britaniya hökuməti öz daxili qanunlarının icrasını təmin etmək üçün tədbirlər görməlidir", – Əraqçi vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, yanvarın 10-da Londonda nümayişçilərdən biri İran səfirliyinin binasının eyvanına qalxaraq hazırkı İslam Respublikası bayrağını inqilabdan əvvəlki bayraqla əvəz edib.

    Abbas Əraqçi Böyük Britaniya İranda etirazlar
    Глава МИД Ирана обсудил с британским коллегой нападение на посольство в Лондоне

    Son xəbərlər

    23:10

    Rza Pəhləvi Trampa müraciət edib

    Region
    23:01

    Ağ Ev: Tramp İranda hərbi güc tətbiqini istisna etmir

    Digər ölkələr
    22:54
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Qaraqaya camaatı tarixi Vətənə qayıtmağa hazırdır

    Daxili siyasət
    22:43

    Suriya SDQ-nin genişlənməsinə cavab olaraq Hələbə əlavə qüvvələr göndərib

    Digər ölkələr
    22:42

    İranın XİN rəhbəri britaniyalı həmkarı ilə London­dakı səfirliyə hücumu müzakirə edib

    Digər ölkələr
    22:40

    Güləş üzrə Azərbaycan çempionatının ən yaxşı hakimi müəyyənləşib

    Fərdi
    22:37

    Azərbaycanın güləş millisinin yeni baş məşqçisi: "Olimpiadanın qızıl medalını qazanmaq istəyirik"

    Fərdi
    22:32

    Sumqayıtda avtomobil 63 yaşlı qadını vuraraq öldürüb

    Hadisə
    22:27

    Xamenei: Bu, Amerika siyasətçilərinə xəbərdarlıq idi

    Region
    Bütün Xəbər Lenti