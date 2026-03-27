Великобритания выделяет 115 млн евро на ПВО для Украины

Правительство Великобритании объявило о срочном выделении дополнительных 100 млн фунтов стерлингов (115 млн евро) на усиление противовоздушной обороны Украины.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении британского правительства.

"Это обеспечит Украину жизненно важной противовоздушной обороной для защиты гражданского населения, городов и критически важной инфраструктуры от неустанных атак России", – сказано в сообщении со слов британского министра обороны Джона Хили.

С учетом этого пакета помощи Великобритания выделила 600 млн фунтов стерлингов (691 млн евро) на поддержку ПВО Украины в течение последних двух месяцев.