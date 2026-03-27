    Böyük Britaniya Ukraynaya 115 milyon avro ayırır

    27 mart, 2026
    • 17:59
    Böyük Britaniya Ukraynaya 115 milyon avro ayırır

    Böyük Britaniyanın hökuməti Ukraynanın hava hücumundan müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün təcili olaraq əlavə 100 milyon funt sterlinq (115 milyon avro) ayırdığını elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Britaniya hökumətinin açıqlamasında deyilir.

    "Bu, Ukraynanı Rusiyanın aramsız hücumlarından mülki əhalinin, şəhərlərin və kritik infrastrukturun müdafiəsi üçün hava hücumundan müdafiə vasitələri ilə təmin edəcək", – açıqlamada Britaniyanın müdafiə naziri Con Hilinin sözlərinə istinadən bildirilib.

    Bu yardım paketi nəzərə alınmaqla, Böyük Britaniya son iki ay ərzində Ukrayna HHM-nin dəstəklənməsinə 600 milyon funt sterlinq (691 milyon avro) ayırıb.

    Hava Hücumundan Müdafiə Con Hili Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Великобритания выделяет 115 млн евро на ПВО для Украины

    Son xəbərlər

    18:49

    Azərbaycan – Sent Lüsiya matçının başlama vaxtı dəyişib

    Futbol
    18:33

    Hikmət Hacıyev TDT ölkələri rəhbərlərinin köməkçilərinin görüşündə iştirak edib

    Xarici siyasət
    18:25

    Biləsuvarda yol qəzasında 4 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    18:08

    Rəşad Eyyubov: "Ən böyük problemimiz standart vəziyyətlərdir"

    Futbol
    17:59

    Böyük Britaniya Ukraynaya 115 milyon avro ayırır

    Digər ölkələr
    17:58

    Qobustanda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib

    Hadisə
    17:51

    BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: Sutka ərzində İranın 6 ballistik raketini ələ keçirmişik

    Digər ölkələr
    17:36

    Zaxarova: Praqadakı Rus Evinə hücuma görə Çexiyanın Moskvadakı səfirinə etiraz bildirilib

    Region
    17:34

    Dünya Bankı Yaxın Şərqdəki münaqişənin iqtisadi təsirlərinə genişmiqyaslı cavab planı hazırlayır

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti