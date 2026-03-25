    Великобритания разрабатывает план по восстановлению судоходства через Ормузский пролив

    25 марта, 2026
    04:19
    Великобритания разрабатывает план по восстановлению судоходства через Ормузский пролив

    Соединенное Королевство совместно с партнерами работает над параметрами плана по возобновлению судоходства через Ормузский пролив.

    Как передает Report, об этом говорится в коммюнике канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера по итогам его телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

    "Великобритания работает сейчас с партнерами над тем, как может выглядеть практически осуществимый план по обеспечению потока товаров через ключевой морской маршрут", - отметили на Даунинг-стрит, 10.

    Там также подчеркнули, что Стармер выразил "непоколебимую поддержку" Эр-Рияду.

    Ормузский пролив Кир Стармер Мухаммед бен Сальман Аль Сауд Ближний Восток энергетическая безопасность
    04:19

    Великобритания разрабатывает план по восстановлению судоходства через Ормузский пролив

    Другие страны
    03:57

    В Дании на выборах с небольшим отрывом победил левоцентристский блок

    Другие страны
    03:22

    Израиль заявил о новом ракетном обстреле со стороны Ирана

    Другие страны
    02:46

    СМИ: США направили Ирану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта

    Другие страны
    02:19

    Трамп пригрозил ударом по электростанции в Иране стоимостью $10 млрд

    Другие страны
    01:59
    Фото

    В США на престижных улицах Корал-Гейблс поднят флаг Азербайджана

    Внешняя политика
    01:58

    OpenAI решила закрыть нейросеть Sora

    ИКТ
    01:20

    Израиль выделил участок под строительство постоянного посольства США в Иерусалиме

    Другие страны
    00:47

    В Иране заявили, что АЭС "Бушер" не пострадала после удара США и Израиля

    В регионе
