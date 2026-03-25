Великобритания разрабатывает план по восстановлению судоходства через Ормузский пролив

Соединенное Королевство совместно с партнерами работает над параметрами плана по возобновлению судоходства через Ормузский пролив.

Как передает Report, об этом говорится в коммюнике канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера по итогам его телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

"Великобритания работает сейчас с партнерами над тем, как может выглядеть практически осуществимый план по обеспечению потока товаров через ключевой морской маршрут", - отметили на Даунинг-стрит, 10.

Там также подчеркнули, что Стармер выразил "непоколебимую поддержку" Эр-Рияду.