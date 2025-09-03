Британия расширила санкции против России, в список включена и мать Рамзана Кадырова

Великобритания расширила санкционный список против России еще на 11 позиций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

"Великобритания вводит санкции против лиц, причастных к принудительной депортации, индоктринации, милитаризации украинских детей, и попыткам стереть их культурное наследие", - говорится в заявлении.

Пакет из 11 санкций включает восемь физических и три юрлица, связанные с государством молодежные организации.

Под санкции в том числе попали Фонд Ахмата Кадырова и ее президент Аймани Кадырова, мать Рамзана Кадырова. Также под санкции попал Валерий Майоров, руководитель "Центра подростковых программ", и заместитель директора Департамента государственной политики при Министерстве просвещения РФ Анастасия Аккуратова.

"Данные разведки показывают, что Россия проводит давнюю политику русификации на незаконно временно оккупированных территориях Украины, стремясь уничтожить украинскую культуру, идентичность и государственность. Отчеты ООН показывают, что Российская Федерация ввела российскую учебную программу в школах на временно оккупированных территориях и внедрила обучение, которое готовит детей к российской военной службе", - говорится в заявлении.

Далее в список вошли организации "Волонтеры Победы" и "Движение первых", заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, командир полка полиции специального назначения МВД по Чеченской Республике Замид Чалаев, министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков, Наталия Тищенко и Александр Гуров.