    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    London Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib

    Digər ölkələr
    • 03 sentyabr, 2025
    • 13:44
    London Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib

    Böyük Britaniya Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib.

    Bu barədə "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

    Hökumətdən bildirilib ki, Böyük Britaniya Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyahısını 11 mövqe genişləndirib.

    "Böyük Britaniya ukraynalı uşaqların məcburi deportasiyası, indoktrinasiyası, militarizasiyası və mədəni irsini yox etmək cəhdlərinə cəlb olunan şəxslərə qarşı sanksiyalar tətbiq edir", - bəyanatda qeyd olunub.

    11 sanksiyadan ibarət paketə səkkiz fiziki şəxs və üç hüquqi şəxs daxildir.

    "Kəşfiyyat məlumatları göstərir ki, Rusiya Ukraynanın qanunsuz və müvəqqəti işğal olunmuş ərazilərində Ukrayna mədəniyyətini, kimliyini və dövlətçiliyini məhv etməyə çalışaraq ruslaşdırma siyasəti həyata keçirir.

    Bundan başqa, Axmat Kadırov Fondu və onun prezidenti, Ramzan Kadırovun anası Aymani Kadırovaya, Rusiya Maarif Nazirliyinin Dövlət Siyasəti Departamentinin direktor müavini Anastasiya Akkuratovaya da qarşı sanksiyalar tətbiq edilib.

    "Kəşfiyyat məlumatları göstərir ki, Rusiya Ukraynanın qanunsuz və müvəqqəti işğal olunmuş ərazilərində Ukrayna mədəniyyətini, kimliyini və dövlətçiliyini məhv etməyə çalışaraq ruslaşdırma siyasəti həyata keçirir. BMT-nin hesabatlarına əsasən, Rusiya Federasiyası müvəqqəti işğal olunmuş ərazilərdəki məktəblərdə özünün tədris proqramını tətbiq edib və uşaqları Rusiya hərbi xidmətinə hazırlayan təlim həyata keçirib", - bəyanatda deyilir.

    Böyük Britaniya Rusiya sanksiya
    Rus Versiası Rus Versiası
    Британия расширила санкции против России, в список включена и мать Рамзана Кадырова

    Son xəbərlər

    14:24
    Foto

    Ağsuda qəsdən yanğın törədən şəxs müəyyən edilib

    Hadisə
    14:17

    Aİ-nin Rusiya neftinin qiymət tavanı ilə bağlı qərarı qüvvəyə minib

    Energetika
    14:09

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası gənc idmançılar arasında baş vermiş insidentlə bağlı qərarını açıqlayıb

    Digər
    14:08

    Ağcabədidə 5 kiloqram narkotik satmaq istəyən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    14:06

    COP29 sədrliyinin nümayəndələri Efiopiyada iqlim sammitində iştirak edəcəklər

    COP29
    14:05

    Azərbaycanlı Tələbə Dünyanın TOP 50-də olan Çin Universitetinə qəbul oldu!

    Elm və təhsil
    14:01

    Zərdabda erkən nikahın qarşısı alınıb, şadlıq sarayının sahibi cəzalandırılıb

    Hadisə
    13:53

    Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət Fondunun gəlirləri artıb, xərcləri azalıb

    Maliyyə
    13:52

    Bakıda iki nəfərə qarşı 26 min manatlıq dələduzluq edilib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti