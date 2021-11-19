Великобритания признает ХАМАС террористической организацией

Великобритания собирается признать ХАМАС террористической организацией, и поддерживающим движение в той или иной форме будет грозить до 10 лет тюремного заключения.

Великобритания собирается признать ХАМАС террористической организацией, и поддерживающим движение в той или иной форме будет грозить до 10 лет тюремного заключения.

Как передает Report со ссылкой на газету The Daily Telegraph, ожидается, что сегодня министр внутренних дел страны Прити Пател сделает в связи с этим заявление.

"Антисемитизм - это непреходящее зло, которого я никогда не потерплю", - цитирует газета главу британского МВД.

ХАМАС (Исламское движение сопротивления) - палестинское движение, действующее в секторе Газа. США, Израиль, Канада, Евросоюз, Япония признали движение террористической организацией.