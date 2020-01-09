Великобритания поможет в расследовании крушения украинского Boeing в Иране

Великобритания присоединится к расследованию крушения украинского Boeing в аэропорту Тегерана.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт президента Украины, об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

В ходе телефонных переговоров Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Великобритании при крушении самолета и пригласил британскую сторону присоединиться к расследованию.

Джонсон заявил, что к расследованию должны быть привлечены лучшие специалисты Великобритании.

Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни 8 января. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 176 человек, в том числе девять членов экипажа, все они погибли.