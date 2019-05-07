Великобритания не примет участие в саммите ЕС в Румынии

Неформальный саммит глав государств и правительств Евросоюза в румынском Сибиу пройдет 9 мая без Великобритании, cообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Дело в том, что Лондон должен покинуть ЕС 31 октября, следовательно, принимать участие в саммите Великобритании необязательно,

Всего на мероприятии будут представлены 27 стран Евросоюза, как уже было ранее в Братиславе и Риме.

На самом саммите обсудят вопросы будущего Евросоюза после выхода Великобритании из состава сообщества.