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Великобритания должна нести ответственность за нападение на консульство КНР

Великобритания должна нести ответственность за нападение на консульство КНР Правительство Великобритании не должно уклоняться от ответственности за нападение на консульство КНР в Манчестере.
Другие страны
16 декабря 2022 г. 09:11
Великобритания должна нести ответственность за нападение на консульство КНР

Правительство Великобритании не должно уклоняться от ответственности за нападение на консульство КНР в Манчестере.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразила в пятницу газета Global Times.

"Нападение на посольства и консульства являются серьезным нарушением закона, страна пребывания должна нести ответственность за отсутствие безопасности, которую она обязуется обеспечивать. <…> Когда такое происходит, правительство Великобритании не должно уклоняться от своей ответственности", - отмечает издание.

Как подчеркивается в статье, "согласно международному праву, включая Венскую конвенцию о консульских сношениях и соответствующие соглашения между КНР и Великобританией, британские власти обязаны защищать безопасность помещений и персонала китайских посольств и консульских представительств".

В среду британский МИД сообщил, что шесть работников генконсульства КНР в Манчестере, включая генерального консула Чжэн Сиюаня, отзываются из Соединенного Королевства после запроса британской стороны. Посольство КНР в Лондоне в свою очередь проинформировало, что Чжэн Сиюань, якобы причастный к избиению гонконгского демонстранта на антикитайской протестной акции, возвращается на родину на ротационной основе.

16 октября несколько десятков активистов устроили акцию протеста перед генконсульством Китая в Манчестере. Как сообщила тогда полиция Манчестера, одного из демонстрантов, выступавших за демократические преобразования в КНР, сотрудники китайской дипмиссии "затащили на территорию консульства, где против него была применена сила".

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