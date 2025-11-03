Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Великобритании передала Украине дополнительные Storm Shadow

    Другие страны
    • 03 ноября, 2025
    • 15:09
    Великобритании передала Украине дополнительные Storm Shadow

    Правительство Великобритании передала Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    Сообщается, что решение принято на фоне опасений Лондона об усилении российских атак на населенные пункты Украины в преддверии зимы. Цель – обеспечить страну необходимыми запасами.

    Источники не называют количество ракет, которые британская сторона передала Украине.

    "Storm Shadows" - это высокоточные управляемые ракеты с дальностью полета более 250 километров.

    Storm Shadow Украина Великобритания российско-украинская война
    Böyük Britaniya Ukraynaya əlavə raketlər verib

    Последние новости

    15:36
    Фото

    XRG подписало соглашение об условиях приобретения доли в ЗАО "Южный газовый коридор"

    Бизнес
    15:29

    СМИ: США планируют отправить войска для борьбы с наркокартелями в Мексике

    Другие страны
    15:28

    Президент Казахстана наградил посла в Азербайджане орденом "Курмет"

    Внешняя политика
    15:23

    Азербайджан примет участие в совещании по рыбным ресурсам Каспия в Ашхабаде

    Экология
    15:17

    Григорян обсудил с представителем ЕК проект TRIPP

    В регионе
    15:14

    В октябре по Абшеронскому кольцевому маршруту перевезено более 1 млн пассажиров

    Инфраструктура
    15:12

    На суде над гражданами Армении прокуроры приступили к озвучиванию обвинительной речи

    Происшествия
    15:09

    Великобритании передала Украине дополнительные Storm Shadow

    Другие страны
    15:04
    Фото

    Байрамов обсудил с главой турецкой партии приоритеты в ОТГ

    Внешняя политика
    Лента новостей