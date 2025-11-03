Великобритании передала Украине дополнительные Storm Shadow

Правительство Великобритании передала Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что решение принято на фоне опасений Лондона об усилении российских атак на населенные пункты Украины в преддверии зимы. Цель – обеспечить страну необходимыми запасами.

Источники не называют количество ракет, которые британская сторона передала Украине.

"Storm Shadows" - это высокоточные управляемые ракеты с дальностью полета более 250 километров.