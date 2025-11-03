Böyük Britaniya Ukraynaya əlavə raketlər verib
Digər ölkələr
- 03 noyabr, 2025
- 15:18
Böyük Britaniya hökuməti Ukraynaya əlavə "Storm Shadow" qanadlı raketləri verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi mənbələrə istinadən yazıb.
Qərar Londonun qış mövsümü ərəfəsində Rusiyanın Ukrayna yaşayış məntəqələrinə hücumlarının intensivləşməsi ilə bağlı narahatlıqları fonunda ölkəni zəruri ehtiyatlarla təmin etmək məqsədilə qəbul edilib.
Mənbələr Britaniya tərəfinin Ukraynaya verdiyi raketlərin sayını açıqlamır.
"Storm Shadows" uçuş məsafəsi 250 kilometrdən çox olan yüksək dəqiqlikli raketlərdir.
Son xəbərlər
15:24
Rəy
Paşinyan iki qüvvəni zəiflədir – II Qareginin yaya çıxması çətinləşir - ŞƏRHAnalitika
15:18
Böyük Britaniya Ukraynaya əlavə raketlər veribDigər ölkələr
15:16
Kasım-Jomart Tokayev Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfirini təltif edibXarici siyasət
15:11
Foto
BƏƏ şirkəti "Cənub Qaz Dəhlizi"ndə pay əldə edib - YENİLƏNİBBiznes
15:10
Elariz Məmmədoğlunun dələduzluqda təqsirləndirilən kürəkəninə hökm oxunubHadisə
15:08
BŞTİ: Texniki və humanitar fənlər liseyinə direktor təyin edilib, tədris prosesi normal qaydada davam edirDigər
15:08
Rusiya və Çin bir sıra sənədlər imzalayıbRegion
15:01
Qusarda kənd sakinlərindən hədə-qorxu yolu ilə rüşvət almaqda təqsirləndirilən vəzifəli şəxs həbs edilibHadisə
15:00