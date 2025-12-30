İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Cənubi Koreya Prezidenti Çinə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    • 30 dekabr, 2025
    • 12:35
    Cənubi Koreya Prezidenti Çinə səfər edəcək

    Cənubi Koreya Prezidenti Li Ce Myon növbəti həftənin əvvəlində Çinə dörd günlük dövlət səfəri edəcək.

    "Report" "Yonhap" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin mətbuat katibi Kan Yu Cun brifinqdə bildirib.

    Bu onların noyabrın 1-də Kyoncuda (Cənubi Koreya) Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq sammitində keçirilən ilk yüksək səviyyəli danışıqlarından sonra ikinci görüşü olacaq.

    Səfər çərçivəsində o Çin Sədri Si Cinpinlə görüşəcək və strateji əməkdaşlığın və ikitərəfli iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi yollarını müzakirə edəcək, həmçinin Şanxaya səfər edəcək.

    Çin Cənubi Koreya Si Cinpin
    Президент Южной Кореи совершит четырехдневный визит в Китай

