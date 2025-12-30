Cənubi Koreya Prezidenti Çinə səfər edəcək
Cənubi Koreya Prezidenti Li Ce Myon növbəti həftənin əvvəlində Çinə dörd günlük dövlət səfəri edəcək.
"Report" "Yonhap" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin mətbuat katibi Kan Yu Cun brifinqdə bildirib.
Bu onların noyabrın 1-də Kyoncuda (Cənubi Koreya) Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq sammitində keçirilən ilk yüksək səviyyəli danışıqlarından sonra ikinci görüşü olacaq.
Səfər çərçivəsində o Çin Sədri Si Cinpinlə görüşəcək və strateji əməkdaşlığın və ikitərəfli iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi yollarını müzakirə edəcək, həmçinin Şanxaya səfər edəcək.
