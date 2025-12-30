Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент Южной Кореи совершит четырехдневный визит в Китай

    Другие страны
    • 30 декабря, 2025
    • 11:51
    Президент Южной Кореи совершит четырехдневный визит в Китай

    Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён совершит четырехдневный госвизит в Китай в начале следующей недели.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Кан Ю Чжун.

    Это будет второй по счету встречей после их первых переговоров на высшем уровне, которые состоялись 1 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Кёнджу (Южная Корея).

    В рамках визита он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудит пути укрепления стратегического сотрудничества и двусторонних экономических связей, а также посетит Шанхай.

