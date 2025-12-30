Президент Южной Кореи совершит четырехдневный визит в Китай
Другие страны
- 30 декабря, 2025
- 11:51
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён совершит четырехдневный госвизит в Китай в начале следующей недели.
Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Кан Ю Чжун.
Это будет второй по счету встречей после их первых переговоров на высшем уровне, которые состоялись 1 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Кёнджу (Южная Корея).
В рамках визита он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудит пути укрепления стратегического сотрудничества и двусторонних экономических связей, а также посетит Шанхай.
Последние новости
12:29
ММ ратифицировал соглашение о безвизе для дипломатических и служебных паспортов с УгандойМилли Меджлис
12:22
Зеленский заявил, что Россия должна финансировать восстановление УкраиныДругие страны
12:13
МИД: Позиция Азербайджана относительно политики единого Китая неизменнаВнешняя политика
12:05
ММ ратифицировал соглашение Азербайджана и Сомали о безвизе для владельцев диппаспортовМилли Меджлис
12:04
Лукашенко в преддверии Нового года помиловал свыше 20 человекВ регионе
12:04
АБР: Доходы Азербайджана от электронной коммерции к 2028 году приблизятся к $3,5 млрдФинансы
12:02
В Азербайджане арестована женщина за пропаганду наркотиков в соцсетиПроисшествия
12:01
В Турции задержаны более 300 подозреваемых в связях с ИГИЛ - ОБНОВЛЕНОВ регионе
11:56