Bayram günlərinin kosmik hava proqnozu açıqlanıb
Elm və təhsil
- 30 dekabr, 2025
- 12:24
Bayram günləri üçün kosmik hava proqnozunu açıqlanıb.
Bu barədə "Report"a Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Fizika fakültəsinin Astrofizika kafedrası məlumat verib.
Kafedranın məlumatına görə, hazırda Günəş aktivliyi orta səviyyədədir. Günəş səthində müxtəlif bölgələrdə M sinif (R1-R2- radiosiqnalların yayılmasında əngəllər yarada bilən) alışmalar olsa da, bunun Yerə təsiri olmayacaq. Mövcud koronoqraf görüntülərində Yerə yönəlmiş tac kütlə atılması müşahidə edilməyib. Digər sinif alışmaların olma ehtimalı çox azdır.
Geomaqnit qasırğanın gücünü göstərən Kp əmsalı dekabrın 31-i, yanvarın 1-7-də aşağı səviyyədə - 1-4 intervalında olacaq. Bu da geomaqnit sahənin fon səviyyəsində olacağını göstərir.
Son xəbərlər
13:05
Bu il 40 özəl təhsil müəsissəsi lisenziyalaşdırılıbElm və təhsil
13:05
Ukrayna Prezidenti Rusiyaya qalib gəlməyin şərtini açıqlayıbDigər ölkələr
13:03
Misirin səfiri: Ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq üçün böyük potensial var - MÜSAHİBƏXarici siyasət
13:01
Bu il 900-dən çox tələbə yerdəyişmə edibElm və təhsil
12:57
Bu il azad olunmuş ərazilərdə 21 məktəb, 14 bağça tikilibElm və təhsil
12:56
ADB: Hər bir elektron imza Azərbaycanın 1 avroya qənaət etməsinə imkan verirİKT
12:55
Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu qızıl idxalı nəzərə alınmadan 30 % artıbBiznes
12:53
Milli Məclisin payız sessiyası başa çatıb - YENİLƏNİBMilli Məclis
12:52