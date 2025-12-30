İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bayram günlərinin kosmik hava proqnozu açıqlanıb

    Elm və təhsil
    • 30 dekabr, 2025
    • 12:24
    Bayram günlərinin kosmik hava proqnozu açıqlanıb

    Bayram günləri üçün kosmik hava proqnozunu açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Fizika fakültəsinin Astrofizika kafedrası məlumat verib.

    Kafedranın məlumatına görə, hazırda Günəş aktivliyi orta səviyyədədir. Günəş səthində müxtəlif bölgələrdə M sinif (R1-R2- radiosiqnalların yayılmasında əngəllər yarada bilən) alışmalar olsa da, bunun Yerə təsiri olmayacaq. Mövcud koronoqraf görüntülərində Yerə yönəlmiş tac kütlə atılması müşahidə edilməyib. Digər sinif alışmaların olma ehtimalı çox azdır.

    Geomaqnit qasırğanın gücünü göstərən Kp əmsalı dekabrın 31-i, yanvarın 1-7-də aşağı səviyyədə - 1-4 intervalında olacaq. Bu da geomaqnit sahənin fon səviyyəsində olacağını göstərir.

    kosmik hava günəş BDU

    Son xəbərlər

    13:05

    Bu il 40 özəl təhsil müəsissəsi lisenziyalaşdırılıb

    Elm və təhsil
    13:05

    Ukrayna Prezidenti Rusiyaya qalib gəlməyin şərtini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    13:03

    Misirin səfiri: Ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq üçün böyük potensial var - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    13:01

    Bu il 900-dən çox tələbə yerdəyişmə edib

    Elm və təhsil
    12:57

    Bu il azad olunmuş ərazilərdə 21 məktəb, 14 bağça tikilib

    Elm və təhsil
    12:56

    ADB: Hər bir elektron imza Azərbaycanın 1 avroya qənaət etməsinə imkan verir

    İKT
    12:55

    Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu qızıl idxalı nəzərə alınmadan 30 % artıb

    Biznes
    12:53

    Milli Məclisin payız sessiyası başa çatıb - YENİLƏNİB

    Milli Məclis
    12:52

    Zelenski: Rusiya Ukraynanın bərpasını maliyyələşdirməlidir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti