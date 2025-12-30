NBA klubunun aparıcı basketbolçusu zədələnib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Komanda
    • 30 dekabr, 2025
    • 12:31
    ABŞ-nin "Denver Naqqets" klubunun aparıcı basketbolçusu Nikola Yokiç zədələnib.

    "Report" xəbər verir ki, 30 yaşlı oyunçu Milli Basketbol Assosasiyasında (NBA) "Mayami" ilə qarşılaşmada sıradan çıxıb.

    Serbiyalı ikinci hissənin bitməsinə 6 saniyə qalmış dizindən zədə alıb və görüşə davam edə bilməyib.

    Qeyd edək ki, oyun "Mayami"nin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 147:123.

    Nikola Yokiç basketbol NBA zədə

