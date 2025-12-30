NBA klubunun aparıcı basketbolçusu zədələnib
ABŞ-nin "Denver Naqqets" klubunun aparıcı basketbolçusu Nikola Yokiç zədələnib.
"Report" xəbər verir ki, 30 yaşlı oyunçu Milli Basketbol Assosasiyasında (NBA) "Mayami" ilə qarşılaşmada sıradan çıxıb.
Serbiyalı ikinci hissənin bitməsinə 6 saniyə qalmış dizindən zədə alıb və görüşə davam edə bilməyib.
Qeyd edək ki, oyun "Mayami"nin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 147:123.
