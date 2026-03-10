FHN: Ötən çərşənbə axşamı tonqalla bağlı 10 yanğın hadisəsinə çıxış qeydə alınıb
- 10 mart, 2026
- 11:16
Ötən çərşənbə axşamı tonqalla bağlı 10 yanğın hadisəsinə çıxış qeydə alınıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yel çərşənbəsi ilə əlaqədar yanğın təhlükəsizliyinə dair əhaliyə müraciətində qeyd olunub.
Müraciətdə kütləvi maarifləndirmə işlərinə, o cümlədən dəfələrlə edilən müraciətlərə baxmayaraq, bir sıra hallarda Novruz mərasimlərində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulmasına rast gəlindiyi bildirilib.
Müraciətdə vurğulanıb ki, bu, sonda acı nəticələrə gətirib çıxarır:
Ötən çərşənbə axşamı tonqalla bağlı Nazirliyin yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən ümumilikdə 10 yanğın hadisəsinə çıxış qeydə alınıb. Göstərilənlərlə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir daha əhaliyə müraciət edərək, aşağıdakı yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət olunmasına çağırır".