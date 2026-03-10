İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    FHN: Ötən çərşənbə axşamı tonqalla bağlı 10 yanğın hadisəsinə çıxış qeydə alınıb

    Daxili siyasət
    • 10 mart, 2026
    • 11:16
    FHN: Ötən çərşənbə axşamı tonqalla bağlı 10 yanğın hadisəsinə çıxış qeydə alınıb

    Ötən çərşənbə axşamı tonqalla bağlı 10 yanğın hadisəsinə çıxış qeydə alınıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yel çərşənbəsi ilə əlaqədar yanğın təhlükəsizliyinə dair əhaliyə müraciətində qeyd olunub.

    Müraciətdə kütləvi maarifləndirmə işlərinə, o cümlədən dəfələrlə edilən müraciətlərə baxmayaraq, bir sıra hallarda Novruz mərasimlərində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulmasına rast gəlindiyi bildirilib.

    Müraciətdə vurğulanıb ki, bu, sonda acı nəticələrə gətirib çıxarır:

    Ötən çərşənbə axşamı tonqalla bağlı Nazirliyin yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən ümumilikdə 10 yanğın hadisəsinə çıxış qeydə alınıb. Göstərilənlərlə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir daha əhaliyə müraciət edərək, aşağıdakı yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət olunmasına çağırır".

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi Müraciət

    Son xəbərlər

    11:21

    Ruslan Paşayev: "Əsas hədəfimiz Bakıda keçiriləcək dünya çempionatıdır"

    Fərdi
    11:16

    FHN: Ötən çərşənbə axşamı tonqalla bağlı 10 yanğın hadisəsinə çıxış qeydə alınıb

    Daxili siyasət
    11:13
    Video

    Caliber.az portalının 5 yaşı tamam olur

    Media
    11:09

    Yaxın Şərqdən 200-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşı Bakıya təxliyə olunur - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    11:08

    Yaxın Şərqdəki hərbi əməliyyatlara görə İsraildə 191 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    11:08

    Türkiyə Malatyada "Patriot" sistemi yerləşdirir

    Region
    11:07

    TDT rəqabət qurumları rəhbərlərinin üçüncü iclası iyunda Şuşada baş tutacaq

    Xarici siyasət
    11:06

    Dövlət Müəssisələrinin Monitorinqi Agentliyi üçün 4 xidməti minik avtomobili ayrılıb

    Maliyyə
    11:04

    Zaur Mikayılovun vətəndaş qəbulunun tarixi dəyişdirilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti