Великий герцог Люксембурга Гийом взошел на престол

В Люксембурге в пятницу состоялась церемония коронации нового Великого герцога Гийома.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, 43-летний монарх сменил на троне своего 70-летнего отца Анри, который на протяжении 25 лет являлся Великим герцогом Люксембурга.

Анри в пятницу подписал во Дворце великих герцогов указ об отречении от престола в пользу сына. Затем этот документ подписал и премьер страны Люк Фриден.

На церемонии вступления Гийома на престол присутствовали видные политические деятели Люксембурга, а также иностранные гости, в частности, король Бельгии Филипп, король Нидерландов Виллем-Александр, председатель Европарламента Роберта Метсола, председатель Евросовета Антониу Кошта.

Герцог Гийом в субботу и воскресенье совершит поездку по королевству.

Великий герцог Гийом прошел подготовку в Королевской военной академии в Сандхерсте (Англия), также изучал политологию в Университете Анже (Франция). Он женат на Стефании де Ланнуа. У них двое детей.