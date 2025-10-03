Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Великий герцог Люксембурга Гийом взошел на престол

    Другие страны
    • 03 октября, 2025
    • 13:58
    Великий герцог Люксембурга Гийом взошел на престол

    В Люксембурге в пятницу состоялась церемония коронации нового Великого герцога Гийома.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, 43-летний монарх сменил на троне своего 70-летнего отца Анри, который на протяжении 25 лет являлся Великим герцогом Люксембурга.

    Анри в пятницу подписал во Дворце великих герцогов указ об отречении от престола в пользу сына. Затем этот документ подписал и премьер страны Люк Фриден.

    На церемонии вступления Гийома на престол присутствовали видные политические деятели Люксембурга, а также иностранные гости, в частности, король Бельгии Филипп, король Нидерландов Виллем-Александр, председатель Европарламента Роберта Метсола, председатель Евросовета Антониу Кошта.

    Герцог Гийом в субботу и воскресенье совершит поездку по королевству.

    Великий герцог Гийом прошел подготовку в Королевской военной академии в Сандхерсте (Англия), также изучал политологию в Университете Анже (Франция). Он женат на Стефании де Ланнуа. У них двое детей.

    Grand Duke Guillaume of Luxembourg ascends the throne

