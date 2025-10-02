Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Монарх Люксембурга отречется от престола в пятницу

    • 02 октября, 2025
    • 11:04
    Монарх Люксембурга отречется от престола в пятницу

    Великий герцог Люксембурга Анри отречется от престола в пользу своего старшего сына Гийома в пятницу после 25 лет пребывания на посту главы государства.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

    70-летний герцог выполнял преимущественно церемониальную роль великого герцога вместе со своей женой, великой герцогиней Марией Терезой. Он получил образование во Франции, Швейцарии и в военной академии Сандгерст в Великобритании.

    Его 43-летний сын прошел похожий путь – учился в Лондоне, Швейцарии, Франции и также в Сандгерсте, после чего работал в бельгийских, немецких и испанских компаниях. Он женат на графине Стефани де Ланнуа, уроженке Бельгии. Супруги имеют двух сыновей в возрасте 5 и 2 лет.

    После отречения отца на церемонии в Большом герцогском дворце, Гийом будет возведен на престол и принесет присягу на верность конституции Люксембурга перед 60 избранными депутатами Палаты депутатов. Затем Гийом совершит тур по маленькой стране, а завершит его воскресной мессой.

