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Ведомство США не поддержало снижение дозы вакцин от коронавируса

Ведомство США не поддержало снижение дозы вакцин от коронавируса Менять утвержденные дозировки и график применения вакцин преждевременно
Другие страны
5 января 2021 г. 11:55
Ведомство США не поддержало снижение дозы вакцин от коронавируса
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Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) считает преждевременным снижать дозировку при вакцинации от коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении регулятора.

"Мы отслеживаем обсуждения и сообщения о сокращении количества доз, промежутка времени между применением, изменении дозы (половины дозы) или смешивании препаратов для вакцинации большего числа людей. Эти разумные вопросы требуют рассмотрения и оценки в ходе клинических испытаний, - отмечается в тексте. - В данный момент менять утвержденные управлением дозировки и график применения вакцин преждевременно, это не обосновано имеющимися сведениями".

По мнению представителей ведомства, без наличия соответствующей информации введение изменений представляет риск для общественного здравоохранения.

Американский иммунолог Монсеф Слауи, возглавляющий команду ученых, которые участвуют в государственной программе разработки и распространения вакцины, 3 января в интервью телеканалу CBS рассказал, что власти обсуждают возможность применения при вакцинации лишь половины дозы препарата компании Moderna для ускорения процесса и увеличения охвата населения.

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Версия на английском языке Washington sticking to full two-dose vaccine plan

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