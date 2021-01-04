В США обсуждают уменьшение дозы вакцины Moderna для ускорения вакцинации

Власти СШАобсуждают возможность введения некоторым людям половинной дозы вакцины от коронавируса Moderna, чтобы ускорить кампанию по вакцинации. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил советник администрации действующего президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсеф Слауи.
Сейчас, согласно нормативам, для вакцинации человека нужно ввести две дозы препарата компании Moderna с интервалом в 28 дней.
"Вот альтернатива. Мы знаем, что в случае с вакциной Moderna если давать половину дозы людям в возрасте от 18 до 55 лет, но два раза, это означает точное достижение цели по вакцинации вдвое большего количества людей теми дозами, которые у нас имеются", - сказал Слауи в эфире канала CBS News.
Он отметил, что половина дозы дает "идентичный иммунный ответ".
"Поэтому мы ведем переговоры с Moderna и Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Конечно, в итоге решение об ускорении решения о введении половины объема дозы - за Управлением. Думаю, это более ответственный подход…, который заключается в том, чтобы дать вакцину большему числу людей", - подчеркнул специалист.
Массовая вакцинация от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech стартовала в США 14 декабря. Позднее к использованию была одобрена и вакцина компании Moderna.