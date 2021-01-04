В США обсуждают уменьшение дозы вакцины Moderna для ускорения вакцинации

"Вот альтернатива. Мы знаем, что в случае с вакциной Moderna если давать половину дозы людям в возрасте от 18 до 55 лет, но два раза, это означает точное достижение цели по вакцинации вдвое большего количества людей теми дозами, которые у нас имеются", - сказал Слауи в эфире канала CBS News.

Он отметил, что половина дозы дает "идентичный иммунный ответ".

"Поэтому мы ведем переговоры с Moderna и Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Конечно, в итоге решение об ускорении решения о введении половины объема дозы - за Управлением. Думаю, это более ответственный подход…, который заключается в том, чтобы дать вакцину большему числу людей", - подчеркнул специалист.

Массовая вакцинация от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech стартовала в США 14 декабря. Позднее к использованию была одобрена и вакцина компании Moderna.