Генсек ООН выразил обеспокоенность развитием ситуации в Рафахе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш серьезно обеспокоен крайне высокой вероятностью проведения военной операции израильских войск в Рафахе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш серьезно обеспокоен крайне высокой вероятностью проведения военной операции израильских войск в Рафахе.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении, распространенном среди журналистов официальным представителем главы всемирной организации Стефаном Дюжарриком.

"Генеральный секретарь серьезно обеспокоен признаками того, что масштабная военная операция в Рафахе может быть неизбежной. Мы уже наблюдаем перемещения людей - многие из них находятся в отчаянных гуманитарных условиях и уже несколько раз были вынуждены перемещаться по анклаву", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в офисе генсека напомнили призыв всемирной организации "как к правительству Израиля, так и руководству ХАМАС пойти на необходимые дополнительные уступки для заключения соглашения" по прекращению огня в секторе Газа и освобождения удерживаемых в анклаве заложников.