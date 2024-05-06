Госдеп: США не могут поддержать израильскую операцию в Рафахе

Соединенные Штаты на данном этапе не могут поддержать операцию в Рафахе в том виде, в котором ее предлагает проводить Израиль.

Соединенные Штаты на данном этапе не могут поддержать операцию в Рафахе в том виде, в котором ее предлагает проводить Израиль.

Как передает Report , об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Конечно, мы уже давно четко обозначили свою позицию по Рафаху, которая заключается в том, что мы не можем поддержать операцию в Рафахе в том виде, в котором она сейчас предполагается. Мы ясно дали понять, и госсекретарь США Энтони Блинкен дал это понять в своих беседах с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими членами израильского правительства на прошлой неделе, что мы не видели гуманитарного плана, который заслуживает доверия и который можно осуществить. Мы считаем, что военная операция в Рафахе прямо сейчас резко усилит страдания палестинского народа, приведет к увеличению числа жертв среди гражданского населения, резко нарушит доставку гуманитарной помощи", - сказал он.