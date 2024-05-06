Шольц: Около 35 тыс. военных ФРГ готовы оказать помощь союзникам при необходимости

Около 35 тыс. военнослужащих ФРГ готовы оперативно оказать поддержку союзникам в случае чрезвычайной ситуации.

Около 35 тыс. военнослужащих ФРГ готовы оперативно оказать поддержку союзникам в случае чрезвычайной ситуации.

Как передает Report , об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Латвию.

По его словам, ситуация с безопасностью в странах Балтии остается напряженной. "Именно поэтому Германия и другие союзники два года назад решили перебросить дополнительные подразделения в Прибалтику, чтобы существенно усилить восточный фланг НАТО", - приводит слова Шольца пресс-служба правительства ФРГ. При этом отмечается, что Германия берет на себя защиту воздушного пространства в Эстонии, а в 2024 году и в Латвии.

Шольц подчеркнул, что Бундесвер будет ориентирован на защиту Северо-Восточной и Центральной Европы. "Почти 35 тыс. немецких военных готовы оперативно оказать поддержку нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации", - добавил канцлер ФРГ.