Шольц: Около 35 тыс. военных ФРГ готовы оказать помощь союзникам при необходимости

Около 35 тыс. военнослужащих ФРГ готовы оперативно оказать поддержку союзникам в случае чрезвычайной ситуации.
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По его словам, ситуация с безопасностью в странах Балтии остается напряженной. "Именно поэтому Германия и другие союзники два года назад решили перебросить дополнительные подразделения в Прибалтику, чтобы существенно усилить восточный фланг НАТО", - приводит слова Шольца пресс-служба правительства ФРГ. При этом отмечается, что Германия берет на себя защиту воздушного пространства в Эстонии, а в 2024 году и в Латвии.
Шольц подчеркнул, что Бундесвер будет ориентирован на защиту Северо-Восточной и Центральной Европы. "Почти 35 тыс. немецких военных готовы оперативно оказать поддержку нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации", - добавил канцлер ФРГ.