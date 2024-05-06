Глава МВД ФРГ объявила об ужесточении мер против разжигания ненависти в интернете

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер после нападения на члена Социал-демократической партии Германии (СДПГ), кандидата на выборах в Европарламент Маттиаса Экке объявила об ужесточении мер против разжигания ненависти и травли в интернете.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер после нападения на члена Социал-демократической партии Германии (СДПГ), кандидата на выборах в Европарламент Маттиаса Экке объявила об ужесточении мер против разжигания ненависти и травли в интернете.

Как передает Report , об этом сообщает агентство DPA.

"Нам придется активизировать политическую работу, особенно на федеральном уровне, против крайних маргиналов, против ненависти и травли в интернете. Нам нужны более строгие меры там, чтобы такое словесное насилие не переросло в настоящее насилие", - говорится в сообщении.