Глава МВД ФРГ объявила об ужесточении мер против разжигания ненависти в интернете

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер после нападения на члена Социал-демократической партии Германии (СДПГ), кандидата на выборах в Европарламент Маттиаса Экке объявила об ужесточении мер против разжигания ненависти и травли в интернете.
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"Нам придется активизировать политическую работу, особенно на федеральном уровне, против крайних маргиналов, против ненависти и травли в интернете. Нам нужны более строгие меры там, чтобы такое словесное насилие не переросло в настоящее насилие", - говорится в сообщении.