О нас

Глава МВД ФРГ объявила об ужесточении мер против разжигания ненависти в интернете

Глава МВД ФРГ объявила об ужесточении мер против разжигания ненависти в интернете Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер после нападения на члена Социал-демократической партии Германии (СДПГ), кандидата на выборах в Европарламент Маттиаса Экке объявила об ужесточении мер против разжигания ненависти и травли в интернете.
Другие страны
6 мая 2024 г. 23:59
Глава МВД ФРГ объявила об ужесточении мер против разжигания ненависти в интернете

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер после нападения на члена Социал-демократической партии Германии (СДПГ), кандидата на выборах в Европарламент Маттиаса Экке объявила об ужесточении мер против разжигания ненависти и травли в интернете.

Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA.

"Нам придется активизировать политическую работу, особенно на федеральном уровне, против крайних маргиналов, против ненависти и травли в интернете. Нам нужны более строгие меры там, чтобы такое словесное насилие не переросло в настоящее насилие", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
6 мая 2024 г. 19:23
Создана прокуратура города Ханкенди
Создана прокуратура города Ханкенди
4 мая 2024 г. 14:09
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
1 мая 2024 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi