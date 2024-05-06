О нас

Лидеры США и Румынии обсудят в Вашингтоне Украину и энергетику

Лидеры США и Румынии обсудят в Вашингтоне Украину и энергетику Президенты США и Румынии Джо Байден и Клаус Йоханнис проведут 7 мая переговоры в Вашингтоне, на которых обсудят в том числе ситуацию вокруг Украины и перспективы сотрудничества в области энергетики.
Другие страны
6 мая 2024 г. 22:14
Лидеры США и Румынии обсудят в Вашингтоне Украину и энергетику

Президенты США и Румынии Джо Байден и Клаус Йоханнис проведут 7 мая переговоры в Вашингтоне, на которых обсудят в том числе ситуацию вокруг Украины и перспективы сотрудничества в области энергетики.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как уточняется в распространенном ею письменном заявлении, встреча приурочена к 20-летию вступления Румынии в НАТО. Байден поблагодарит Йоханниса за размещение на территории Румынии военнослужащих США и выразит мнение о том, что Бухарест вносит вклад в обеспечение "безопасности на восточном фланге НАТО, особенно в регионе Черного моря", отметила Жан-Пьер. По ее словам, стороны также подчеркнут продолжение поддержки Украины, рассмотрят сферы, в которых США и Румыния "работают вместе, включая энергетику, экономическое сотрудничество".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В ООН заявили, что эвакуация людей из Рафаха ухудшит положение гражданских
В ООН заявили, что эвакуация людей из Рафаха ухудшит положение гражданских
6 мая 2024 г. 21:52
Взнос коммерческих банков Литвы на оборону в 2025 году составит до €70 млн
Взнос коммерческих банков Литвы на оборону в 2025 году составит до €70 млн
6 мая 2024 г. 21:37
Макрон заявил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией
Макрон заявил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией
6 мая 2024 г. 21:19
Глава МАГАТЭ предложил главе МИД Ирана активизировать положения совместного заявления 2023 года
Глава МАГАТЭ предложил главе МИД Ирана активизировать положения совместного заявления 2023 года
6 мая 2024 г. 20:54
Лидер ХАМАС заявил, что движение одобрило предложение о прекращении огня
Лидер ХАМАС заявил, что движение одобрило предложение о прекращении огня
6 мая 2024 г. 20:45
В ЮАР под завалами рухнувшего дома находятся свыше 50 человек
В ЮАР под завалами рухнувшего дома находятся свыше 50 человек
6 мая 2024 г. 20:39
Сунак: Великобритания встревожена перспективой начала Израилем военной операции в Рафахе
Сунак: Великобритания встревожена перспективой начала Израилем военной операции в Рафахе
6 мая 2024 г. 20:25
Посла России вызвали в МИД Чехии
Посла России вызвали в МИД Чехии
6 мая 2024 г. 20:05
Песков: Заявления Запада по Украине требуют стремительной и эффективной реакции
Песков: Заявления Запада по Украине требуют стремительной и эффективной реакции
6 мая 2024 г. 19:55
Казахстан вводит запрет на экспорт сахара до 31 августа
Казахстан вводит запрет на экспорт сахара до 31 августа
6 мая 2024 г. 19:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi