Лидеры США и Румынии обсудят в Вашингтоне Украину и энергетику

Президенты США и Румынии Джо Байден и Клаус Йоханнис проведут 7 мая переговоры в Вашингтоне, на которых обсудят в том числе ситуацию вокруг Украины и перспективы сотрудничества в области энергетики.

Президенты США и Румынии Джо Байден и Клаус Йоханнис проведут 7 мая переговоры в Вашингтоне, на которых обсудят в том числе ситуацию вокруг Украины и перспективы сотрудничества в области энергетики.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как уточняется в распространенном ею письменном заявлении, встреча приурочена к 20-летию вступления Румынии в НАТО. Байден поблагодарит Йоханниса за размещение на территории Румынии военнослужащих США и выразит мнение о том, что Бухарест вносит вклад в обеспечение "безопасности на восточном фланге НАТО, особенно в регионе Черного моря", отметила Жан-Пьер. По ее словам, стороны также подчеркнут продолжение поддержки Украины, рассмотрят сферы, в которых США и Румыния "работают вместе, включая энергетику, экономическое сотрудничество".