Франция проведет в 2025 году саммит по вопросам ИИ

Франция организует в феврале 2025 года саммит по вопросам развития и использования технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Франция организует в феврале 2025 года саммит по вопросам развития и использования технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Report , об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже.

В ходе этой встречи лидеры договорились продолжать совместную работу в сфере ИИ, чтобы "избежать разделения мира по этому вопросу".

"В феврале 2025 года Франция организует саммит по управлению искусственным интеллектом. Мы надеемся, что это будет сделано в тесной координации с Китаем, и я хотел бы поблагодарить вас за ясность ваших заявлений по этому вопросу", - сказал Макрон.

Отметим, что первый саммит по вопросам искусственного интеллекта состоялся в Великобритании в 2023 году. Его главной целью стало обсуждение связанных с ИИ угроз и способов их минимизировать на высшем международном уровне.