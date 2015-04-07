Вашингтон выступает за прекращение боевых действий в Йемене, заверил госдепартамент США

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты поддерживают идею прекращения боевых действий в Йемене, но не на короткое время с гуманитарными целями, а полностью - для возобновления политического диалога между сторонами внутреннего конфликта в этой арабской стране. Такую позицию, как Report со ссылкой на ТАСС, американской администрации изложила на регулярном брифинге для журналистов исполняющая обязанности руководителя пресс-службы госдепартамента США Мари Харф.

Ее попросили прокомментировать подготовленный Россией проект резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающий введение регулярных гуманитарных пауз в бомбардировках Йемена, которые проводит ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Журналисты поинтересовались у Харф, поддерживают ли США данный документ.

"Мне не знакома конкретика российского предложения в ООН", - ответила официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Далее она напомнила, что 4 апреля с призывом взять "немедленную 24-часовую гуманитарную паузу" в ударах по территории Йемена с воздуха выступил Международный комитет Красного Креста (МККК), который рассчитывал воспользоваться такой передышкой для доставки медикаментов нуждающимся.

"Насколько я понимаю, этого еще не произошло. Разумеется, мы считаем, что они (МККК) должны быть в состоянии доставить медицинские материалы. Однако, говоря в более общих чертах, мы не считаем, что необходима 24-часовая пауза. Мы считаем, что должна быть просто пауза, что сторонам следует вернуться к политическому диалогу и завершить боевые действия", - сказала американский дипломат.

При этом она утверждала, что главная цель военной операции, которую в Йемене проводят арабские государства при поддержке США, - обеспечить возвращение "к политическому диалогу", а также остановить "агрессивные действия (шиитских мятежников) хоуситов".

С точки зрения Вашингтона, "возвращение к политическому диалогу в Йемене должно произойти с участием ключевых политических партий и фигур", подчеркнула Харф. По ее словам, "это включает президента (Абд Раббо Мансура) Хади", бежавшего из страны.

Харф также заявила, что "не видела" выдвигавшихся некоторыми средствами массовой информации домыслов о якобы доставленной Россией хоуситам партии вооружений.