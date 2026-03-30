Вашингтон намерен покрыть расходы на операцию против Ирана за счет арабских стран
    Вашингтон намерен покрыть расходы на операцию против Ирана за счет арабских стран

    30 марта, 2026
    • 22:30
    США заинтересованы в том, чтобы арабские страны оплатили военную операцию против Ирана.

    Как передает Report, об этомзаявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

    "Думаю, что президент (США Дональд Трамп) был бы весьма заинтересован в том, чтобы призвать их сделать это", - сказала она, комментируя вопрос о том, хотелось ли бы Вашингтону, чтобы арабские страны профинансировали операцию США и Израиля против Ирана.

    Ливитт уточнила, что глава Вашингтонской администрации позднее сам выскажется на этот счет.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.

    ABŞ İrana qarşı hərbi əməliyyatının xərclərini ərəb ölkələrindən almaq istəyir

