Вашингтон намерен покрыть расходы на операцию против Ирана за счет арабских стран

США заинтересованы в том, чтобы арабские страны оплатили военную операцию против Ирана.

Как передает Report, об этомзаявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

"Думаю, что президент (США Дональд Трамп) был бы весьма заинтересован в том, чтобы призвать их сделать это", - сказала она, комментируя вопрос о том, хотелось ли бы Вашингтону, чтобы арабские страны профинансировали операцию США и Израиля против Ирана.

Ливитт уточнила, что глава Вашингтонской администрации позднее сам выскажется на этот счет.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.