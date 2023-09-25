О нас

Вашингтон и Сеул начали военно-морские учения в Японском море

Вашингтон и Сеул начали военно-морские учения в Японском море Военные Республики Корея и США начали морские учения с привлечением девяти кораблей в Японском море с целью отработки борьбы с "ракетными и ядерными угрозами" со стороны КНДР.
Другие страны
25 сентября 2023 г. 07:55
Вашингтон и Сеул начали военно-морские учения в Японском море

Военные Республики Корея и США начали морские учения с привлечением девяти кораблей в Японском море с целью отработки борьбы с "ракетными и ядерными угрозами" со стороны КНДР.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские ВМС.

Учения будут идти три дня и продлятся до 27 сентября. К маневрам привлекли два самолета и девять кораблей, включая две южнокорейские подводные лодки и эсминец "Юльгок Ли И".

Как заявили в южнокорейских ВМС, учения включают отработку борьбы с подводными лодками и боевые стрельбы.

"Учения дадут возможность эффективно сдерживать и ответить на ракетные и ядерные угрозы со стороны Севера и укрепить совместную оборону", - заявил контр-адмирал Ким Ин Хо, которому поручено командовать южнокорейской стороной на учениях.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Глава МИД Кубы сообщил о нападении на посольство республики в США
Глава МИД Кубы сообщил о нападении на посольство республики в США
25 сентября 2023 г. 08:09
Умер босс итальянской мафии Мессина Денаро
Умер босс итальянской мафии Мессина Денаро
25 сентября 2023 г. 07:26
Южная Корея, Япония и Китай проведут переговоры по возобновлению трехстороннего саммита
Южная Корея, Япония и Китай проведут переговоры по возобновлению трехстороннего саммита
25 сентября 2023 г. 06:38
Проход судов через Панамский канал сократился из-за засухи
Проход судов через Панамский канал сократился из-за засухи
25 сентября 2023 г. 06:22
Глава МВД ФРГ выступила против установления верхнего предела по приему беженцев
Глава МВД ФРГ выступила против установления верхнего предела по приему беженцев
25 сентября 2023 г. 05:13
В НАТО не стали исключать появление баз альянса в Финляндии
В НАТО не стали исключать появление баз альянса в Финляндии
25 сентября 2023 г. 03:45
Число жертв пожара на Тайване возросло до девяти
Число жертв пожара на Тайване возросло до девяти
25 сентября 2023 г. 02:50
Глава МИД Польши обвинил канцлера ФРГ во вмешательстве во внутренние дела страны
Глава МИД Польши обвинил канцлера ФРГ во вмешательстве во внутренние дела страны
25 сентября 2023 г. 00:39
СМИ: Западные политики призывают Украину провести президентские выборы
СМИ: Западные политики призывают Украину провести президентские выборы
25 сентября 2023 г. 00:26
Макрон заявил, что Франция выведет войска из Нигера до конца года
Макрон заявил, что Франция выведет войска из Нигера до конца года
24 сентября 2023 г. 23:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi