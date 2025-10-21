Варшава заявила, что не может гарантировать безопасный пролет Путина в Будапешт

Варшава не гарантирует безопасный пролет президента России Владимира Путина на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Будапеште.

Как передает Report со ссылкой польские СМИ, об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

"Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет правительству задержать такой самолет", - сказал Сикорский.

Министр отметил, что запрет на пролет российских самолетов действует на всей территории Евросоюза. "Из России в Венгрию можно долететь, например, через Турцию, Черногорию и Сербию", - добавил он.

Напомним, что Трамп и Путин 16 октября провели телефонный разговор. Американский лидер после этого заявил, что страны организуют переговоры на высоком уровне, после чего последует встреча президентов двух стран в Будапеште. Премьер Венгрии Виктор Орбан со своей стороны заявил, что уже поручил сформировать комитет по организации этого саммита.