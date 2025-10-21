İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Varşava Putinin Budapeştə təhlükəsiz uçuşuna zəmanət vermir

    Digər ölkələr
    • 21 oktyabr, 2025
    • 17:17
    Varşava Putinin Budapeştə təhlükəsiz uçuşuna zəmanət vermir

    Varşava Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin ABŞ lideri Donald Trampla görüşmək üçün Budapeştə təhlükəsiz uçuşuna zəmanət vermir.

    "Report" Polşa mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin xarici işlər naziri Radoslav Sikorski bildirib.

    "Biz müstəqil məhkəmənin hökumətə belə bir təyyarəni saxlamaq əmri verməyəcəyinə zəmanət verə bilmərik", - o deyib.

    Nazir qeyd edib ki, Avropa İttifaqının bütün ərazisində Rusiya təyyarələrinin uçuşuna qadağa qüvvədədir. "Rusiyadan Macarıstana, məsələn, Türkiyə, Monteneqro və Serbiya üzərindən uçmaq mümkündür", - o əlavə edib.

    Budapeşt Moskva Vladimir Putin Polşa
    Варшава заявила, что не может гарантировать безопасный пролет Путина в Будапешт
    FM: Poland won't guarantee safe air passage for Putin to meet Trump in Budapest

