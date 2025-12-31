İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Maliyyə
    • 31 dekabr, 2025
    • 18:07
    Azərbaycanda noyabrda mobil bankçılıq əməliyyatlarının ümumi dəyəri 36 % artıb

    Bu ilin noyabr ayında Azərbaycanda müştərilərin internet bankçılıq vasitəsi ilə əməliyatlarının ümumi dəyəri 21,005 milyard manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 21,2 %, ilin əvvəlinə nisbətən 19,1 %, 2024-cü ilin noyabr ayı ilə müqayisədə isə 10,2 % azdır.

    Hesabat dövründə internet bankçılıqla aparılan əməliyyatların sayı isə illik müqayisədə 31,8 % artaraq 2,479 milyona çatıb.

    Noyabrda istifadəçilər tərəfindən mobil bankçılıqla 6,145 milyard manat dəyərində 78,023 milyon əməliyyat aparılıb. Bu da, 2024-cü ilin noyabr ayı ilə müqayisədə müvafiq olaraq 36 % və 41,7 % çoxdur.

