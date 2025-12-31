В Азербайджане объем транзакций мобильного банкинга вырос в ноябре на 36%

В ноябре 2025 года в Азербайджане объем транзакций посредством интернет-банкинга составил 21,005 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 21,2% ниже, чем в предыдущем месяце, на 19,1% меньше по сравнению с началом года и на 10,2% меньше по сравнению с ноябрем 2024 года.

В отчетный период количество операций, проведенных посредством мобильного банкинга, увеличилось на 31,8% в годовом сравнении и достигло 2,479 млн.

В ноябре пользователями через мобильный банкинг было проведено 78,023 млн операций на сумму 6,145 млрд манатов. Это на 36% и 41,7% больше соответственно по сравнению с ноябрем 2024 года.