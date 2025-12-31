İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Futbol
    • 31 dekabr, 2025
    • 17:31
    Napoli icarəyə götürdüyü futbolçunu birdəfəlik heyətinə qatacaq

    İtaliyanın "Napoli" klubu İngiltərə təmsilçisi "Mançester Yunayted"dən icarəyə götürdüyü Rasmus Heylunnu tam şəkildə heyətinə qatacaq.

    "Report"un insayder Fabritsio Romanoya istinadən məlumatına görə, bu barədə Neapol təmsilçisinin idman direktoru Covanni Manna açıqlama verib.

    O, hücumçunun komanda üçün vacib oyunçu olduğunu və satınalma bəndinin aktivləşəcəyini söyləyib.

    Qeyd edək ki, danimarkalı forvardın icarə sözləşməsi yayda başa çatır. O, bu mövsüm "Napoli"də 19 matçda 7 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Futbol "Napoli" klubu transfer
