"Наполи" выкупит контракт арендованного Хёйлунна

Итальянский "Наполи" полностью выкупит Расмуса Хёйлунна, арендованного у английского "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Report со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, об этом заявил спортивный директор неаполитанского клуба Джованни Манна.

"Расмус играет важную роль, особенно в том, как он растет. Это имеет значение. Он считает себя игроком "Наполи", и "Наполи" считает его чрезвычайно важным", - сказал он.

Отметим, что срок аренды датского форварда истекает летом. В этом сезоне он запомнился 7 голами и 3 результативными передачами в 19 матчах за "Наполи". Итальянский клуб идет на третьей строчке турнирной таблицы Серии А с 34 очками.