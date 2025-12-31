Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    "Наполи" выкупит контракт арендованного Хёйлунна

    Футбол
    • 31 декабря, 2025
    • 17:54
    Наполи выкупит контракт арендованного Хёйлунна

    Итальянский "Наполи" полностью выкупит Расмуса Хёйлунна, арендованного у английского "Манчестер Юнайтед".

    Как сообщает Report со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, об этом заявил спортивный директор неаполитанского клуба Джованни Манна.

    "Расмус играет важную роль, особенно в том, как он растет. Это имеет значение. Он считает себя игроком "Наполи", и "Наполи" считает его чрезвычайно важным", - сказал он.

    Отметим, что срок аренды датского форварда истекает летом. В этом сезоне он запомнился 7 голами и 3 результативными передачами в 19 матчах за "Наполи". Итальянский клуб идет на третьей строчке турнирной таблицы Серии А с 34 очками.

