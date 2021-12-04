Валери Пекресс стала кандидатом на пост президента Франции

Глава французского региона Иль-де-Франс, в который входит и Париж, Валери Пекресс избрана кандидатом для участия в президентских выборах от Республиканской партии, проведение выборов в стране намечено на первую половину 2022 года.

Глава французского региона Иль-де-Франс, в который входит и Париж, Валери Пекресс избрана кандидатом для участия в президентских выборах от Республиканской партии, проведение выборов в стране намечено на первую половину 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает BFM TV.

Телеканал отмечает, что выборы прошли в субботу на конгрессе Республиканской партии, на них она победила коллегу Эрика Сьотти - сторонника более правой линии.

Пекресс заручилась поддержкой почти 61% участников голосования, в то время как Сьотти набрал чуть более 39%.

Отметим, что президентские выборы во Франции намечены на апрель 2022 года.