    Вайра Вике‑Фрейберга: ООН не выполнила все задачи, ради которых создавалась

    Другие страны
    • 12 марта, 2026
    • 16:07
    Вайра Вике‑Фрейберга: ООН не выполнила все задачи, ради которых создавалась

    Организация Объединенных Наций так и не смогла в полной мере оправдать ожидания и выполнить ключевые задачи, ради которых была создана.

    Как сообщает Report, об этом заявила сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, экс-президент Латвии Вайра Вике‑Фрейберга на панельной сессии XIII Глобального Бакинского форума.

    "Необходимо создать систему, в которой формально не существовало бы противоборствующих сторон, но при этом каждая нация имела бы возможность свободно высказать свое мнение о собственном будущем, не опасаясь быть подавленной - как это происходило в моей стране (Латвия - ред.) и во многих других. Я надеялась, что именно к этому приведет деятельность ООН. К сожалению, этого так и не произошло, хотя у организации, безусловно, есть немало достижений. Тем не менее эта цель по-прежнему остается скорее идеей, над реализацией которой нам еще предстоит работать", - сказала она.

    Организация объединенных наций (ООН) Международный центр Низами Гянджеви Вайра Вике‑Фрейберга Глобальный Бакинский форум
    Vayra Vike-Freyberqa: BMT yaradılma məqsədini tam şəkildə reallaşdıra bilməyib
    Vaira Vike-Freiberga: UN has fallen short of its founding goals
