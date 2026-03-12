Вайра Вике‑Фрейберга: ООН не выполнила все задачи, ради которых создавалась

Организация Объединенных Наций так и не смогла в полной мере оправдать ожидания и выполнить ключевые задачи, ради которых была создана.

Как сообщает Report, об этом заявила сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, экс-президент Латвии Вайра Вике‑Фрейберга на панельной сессии XIII Глобального Бакинского форума.

"Необходимо создать систему, в которой формально не существовало бы противоборствующих сторон, но при этом каждая нация имела бы возможность свободно высказать свое мнение о собственном будущем, не опасаясь быть подавленной - как это происходило в моей стране (Латвия - ред.) и во многих других. Я надеялась, что именно к этому приведет деятельность ООН. К сожалению, этого так и не произошло, хотя у организации, безусловно, есть немало достижений. Тем не менее эта цель по-прежнему остается скорее идеей, над реализацией которой нам еще предстоит работать", - сказала она.