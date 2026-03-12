İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Vayra Vike-Freyberqa: BMT yaradılma məqsədini tam şəkildə reallaşdıra bilməyib

    Digər ölkələr
    • 12 mart, 2026
    • 16:27
    Vayra Vike-Freyberqa: BMT yaradılma məqsədini tam şəkildə reallaşdıra bilməyib

    BMT gözləntiləri tam olaraq doğrulda və yaradılma məqsədi olan əsas vəzifələri yerinə yetirə bilməyib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri, Latviyanın sabiq prezidenti Vayra Vike-Freyberqa XIII Qlobal Bakı Forumunun panel sessiyasında bildirib.

    "Elə bir sistem yaratmaq lazımdır ki, orada formal olaraq qarşıdurma tərəfləri mövcud olmasın, lakin bununla belə, hər bir millət təzyiqə məruz qalmaqdan qorxmayaraq öz gələcəyi barədə fikrini sərbəst şəkildə ifadə etmək imkanına malik olsun - necə ki, bu, mənim ölkəmdə (Latviya - red.) və bir çox digər ölkələrdə baş verirdi. Mən ümid edirdim ki, BMT-nin fəaliyyəti məhz buna gətirib çıxaracaq. Təəssüf ki, bu baş vermədi, lakin təşkilatın, sözsüz ki, xeyli nailiyyəti var. Buna baxmayaraq, bu məqsəd hələ də, həyata keçirilməsi üçün işləməli olduğumuz bir ideya olaraq qalır", - o qeyd edib.

    Vayra Vike-Freyberqaya Qlobal Bakı Forumu Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT)
    Вайра Вике‑Фрейберга: ООН не выполнила все задачи, ради которых создавалась
    Vaira Vike-Freiberga: UN has fallen short of its founding goals

    Son xəbərlər

    17:10

    Qırğız parlamentinin sədri ilə TÜRKPA Baş katibi əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Region
    17:10

    Azərbaycanda rәqәmsal bankçılığın xüsusi çəkisi açıqlanıb

    Maliyyə
    17:06

    AMB: Ötən il nağdsız ödənişlərin ümumi məbləği 100 milyard manata yaxın olub

    Maliyyə
    17:03

    Beşinci "Yüksəliş" müsabiqəsinin Mentorluq Proqramına start verilib

    Daxili siyasət
    16:58

    Azərbaycanın 17 yaşadək qadın yığması Belçikaya böyük hesabla məğlub olub

    Futbol
    16:58
    Foto

    XIII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində çoxtərəfliliyin böhranına həsr olunan panel sessiya keçirilib

    Xarici siyasət
    16:57

    Azərbaycan Xirosimanın administrasiyasını WUF13-ə dəvət edib

    Xarici siyasət
    16:54

    Avropa çempionu ilə Amerika Kubokunun qalibi arasında matç Madriddə baş tuta bilər

    Futbol
    16:54
    Foto

    2025-ci il üzrə YAP-ın maliyyə hesabatı təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti