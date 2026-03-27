Вадефуль: Идет подготовка к встрече представителей США и Ирана в Пакистане

США и Иран уже установили непрямые контакты и готовятся к прямым переговорам.

Как передает Report, об этом глава МИД Германии Йохан Вадефуль в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

По его словам, ведется подготовка к встрече представителей обеих сторон, которая, как ожидается, состоится в ближайшее время в Пакистане.

"По моим данным, уже состоялись непрямые контакты, и ведется подготовка к прямым переговорам. Судя по всему, они состоятся в Пакистане в ближайшее время", - сказал он.