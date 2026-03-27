    Вадефуль: Идет подготовка к встрече представителей США и Ирана в Пакистане

    Другие страны
    • 27 марта, 2026
    • 11:34
    Вадефуль: Идет подготовка к встрече представителей США и Ирана в Пакистане

    США и Иран уже установили непрямые контакты и готовятся к прямым переговорам.

    Как передает Report, об этом глава МИД Германии Йохан Вадефуль в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

    По его словам, ведется подготовка к встрече представителей обеих сторон, которая, как ожидается, состоится в ближайшее время в Пакистане.

    "По моим данным, уже состоялись непрямые контакты, и ведется подготовка к прямым переговорам. Судя по всему, они состоятся в Пакистане в ближайшее время", - сказал он.

    Эскалация на Ближнем Востоке Йохан Вадефуль
