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    В Южном Судане упал самолет с российским экипажем на борту - ОБНОВЛЕНО

    Очевидцы сообщают о более чем 40 телах на месте крушения Ан-12 в Джубе

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Очевидцы сообщают о более чем 40 телах на месте крушения Ан-12 в Джубе, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    По сообщению местных СМИ со ссылкой на главу международного аэропорта в Джубе, в авиакатастрофе выжили три человека. 

    ***12:11

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Южном Судане сразу после взлета в аэропорту Джубы потерпел крушение самолет, сообщает Report со ссылкой на  Reuters.

    Падение произошло в 800 м от аэропорта.

    Как сообщает РИА Новости, это был грузовой борт. В самолете находились 12 человек, пять из них — члены российского экипажа. 

    По  данным издания South Sudan Tribune, в живых остались два человека. "Только двое выжили, в том числе один ребенок", — сообщило издание в микроблоге Twitter.

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