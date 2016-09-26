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    В Южной Корее потерпел крушение военный вертолет

    Вертолет принимал участие в совместных учениях Южной Кореи и США

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Военный вертолет Южной Кореи потерпел крушение у восточного побережья страны.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Korea Times.

    По данным издания, боевой вертолет "Линкс", на борту которого находились три человека, пропал с радаров в понедельник вечером через восемь минут после взлета. Причина крушения пока не установлена. В настоящее время проводится поисково-спасательная операция.

    Сообщается, что вертолет принимал участие в совместных учениях Южной Кореи и США.

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