В Южной Корее потерпел крушение военный вертолет

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Военный вертолет Южной Кореи потерпел крушение у восточного побережья страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Korea Times.

По данным издания, боевой вертолет "Линкс", на борту которого находились три человека, пропал с радаров в понедельник вечером через восемь минут после взлета. Причина крушения пока не установлена. В настоящее время проводится поисково-спасательная операция.

Сообщается, что вертолет принимал участие в совместных учениях Южной Кореи и США.