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В Южной Корее из-за сильных дождей погиб 31 человек

В Южной Корее из-за сильных дождей погиб 31 человек По меньшей мере 31 человек погиб, еще 11 числятся пропавшими без вести в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, которые идут в Южной Корее с начала месяца.
Другие страны
10 августа 2020 г. 08:28
В Южной Корее из-за сильных дождей погиб 31 человек

По меньшей мере 31 человек погиб, еще 11 числятся пропавшими без вести в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, которые идут в Южной Корее с начала месяца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам.

За минувшие выходные дни 13 человек погибли в городе Кванджу и в провинциях Южная и Северная Чолла. Около 7 тыс. человек в 11 городах и провинциях вынуждены были покинуть свои дома из-за угрозы их подтопления и обрушения, 3,4 тыс. граждан до сих пор остаются в пунктах временного размещения.

Повреждены не менее 14 тыс. жилых и общественных зданий, а также около 4,3 тыс. мостов и участков автомобильных трасс. Всего зафиксировано не менее 700 оползней. Под водой оказались примерно 25 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. Из-за сильных дождей временно останавливалось движение на ряде участков железных дорог

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreyada onlarla insan güclü yağışların qurbanı olub

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