    В Южно-Китайском море потерпели крушение истребитель и вертолет ВС США

    Другие страны
    • 27 октября, 2025
    • 04:27
    Вертолет и истребитель американских ВМС потерпели крушение в результате двух инцидентов в Южно-Китайском море.

    Как передает Report, об этом сообщил Тихоокеанский флот США в соцсети Х.

    "26 октября ориентировочно в 14:45 по местному времени вертолет MH-60R Sea Hawk ВМС США потерпел крушение в водах Южно-Китайского моря во время выполнения плановых операций с борта авианосца USS Nimitz. После этого инцидента, в 15:15, истребитель F/A-18F Super Hornet также потерпел крушение", - говорится в публикации.

    Члены экипажа упавшего вертолета и рухнувшего истребителя успешно катапультировались. "Все участвовавшие в инциденте лица находятся в безопасности и стабильном состоянии", - отмечается в тексте. В настоящее время ведется расследование произошедшего.

    США крушение вертолет истребитель Южно-Китайское море
    Cənubi Çin dənizində ABŞ-yə məxsus döyüş təyyarəsi və helikopter qəzaya uğrayıb

