В Южно-Китайском море потерпели крушение истребитель и вертолет ВС США
- 27 октября, 2025
- 04:27
Вертолет и истребитель американских ВМС потерпели крушение в результате двух инцидентов в Южно-Китайском море.
Как передает Report, об этом сообщил Тихоокеанский флот США в соцсети Х.
"26 октября ориентировочно в 14:45 по местному времени вертолет MH-60R Sea Hawk ВМС США потерпел крушение в водах Южно-Китайского моря во время выполнения плановых операций с борта авианосца USS Nimitz. После этого инцидента, в 15:15, истребитель F/A-18F Super Hornet также потерпел крушение", - говорится в публикации.
Члены экипажа упавшего вертолета и рухнувшего истребителя успешно катапультировались. "Все участвовавшие в инциденте лица находятся в безопасности и стабильном состоянии", - отмечается в тексте. В настоящее время ведется расследование произошедшего.
